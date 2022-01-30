Вор в Рыбинске стащил у своей жертвы продукты из холодильника

Вскоре 34-летнего подозреваемого воришку полицейские задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Рыбинская на улице познакомилась с мужчиной. Новые приятели отправились к рыбинке домой, но дружбу сохранить не удалось. Когда хозяйка квартиры проснулась, то увидела, что ночью новый "друг" стащил у нее всю еду из холодильника и мобильник.

- Общая сумма ущерба составила более 55 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Вскоре 34-летнего подозреваемого воришку полицейские задержали. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье "Кража", он дал признательные показания. Ему грозит лишение свободы до пяти лет.