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Общество30 января 2022 8:38

Вор в Рыбинске стащил у своей жертвы продукты из холодильника

А также телефон прихватил
Влада Красоткина
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Вскоре 34-летнего подозреваемого воришку полицейские задержали.

Вскоре 34-летнего подозреваемого воришку полицейские задержали.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Рыбинская на улице познакомилась с мужчиной. Новые приятели отправились к рыбинке домой, но дружбу сохранить не удалось. Когда хозяйка квартиры проснулась, то увидела, что ночью новый "друг" стащил у нее всю еду из холодильника и мобильник.

- Общая сумма ущерба составила более 55 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Вскоре 34-летнего подозреваемого воришку полицейские задержали. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье "Кража", он дал признательные показания. Ему грозит лишение свободы до пяти лет.

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