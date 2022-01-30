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Общество30 января 2022 7:02

В Ярославле на продавцов дипломов подали в суд

Влада Красоткина
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Прокуратура направила исковое заявление в суд на "предпринимателей".

Прокуратура направила исковое заявление в суд на "предпринимателей".

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Прокуратура Ленинского района Ярославля вышла на пять сайтов, которые продают поддельные дипломы об образовании.

- Незаконные приобретение и сбыт официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, а также подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа являются уголовно-наказуемыми преступлениями, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Прокуратура направила исковое заявление в суд на "предпринимателей", чтобы орган власти запретил работу сайтов. Сейчас суд рассматривает выдвинутые требования.

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