В Ярославле на продавцов дипломов подали в суд

Прокуратура направила исковое заявление в суд на "предпринимателей". Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Прокуратура Ленинского района Ярославля вышла на пять сайтов, которые продают поддельные дипломы об образовании.

- Незаконные приобретение и сбыт официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, а также подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа являются уголовно-наказуемыми преступлениями, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Прокуратура направила исковое заявление в суд на "предпринимателей", чтобы орган власти запретил работу сайтов. Сейчас суд рассматривает выдвинутые требования.