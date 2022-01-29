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Общество29 января 2022 20:16

Пропавшую 22-летнюю девушку из Ярославля нашли в Саратове

Следователи рассказали новые подробности исчезновения ярославны
Влада Красоткина
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Следователи установили, что против девушки не принимали никаких противоправных действий. Фото: СКР России по Ярославской области

Следователи установили, что против девушки не принимали никаких противоправных действий. Фото: СКР России по Ярославской области

В Ярославле нашли 22-летнюю Надежду Ч., которая 24 января ушла из дома во Фрунзенском районе и пропала.

- В ходе проверки была получена оперативная информация о том, что девушка может находиться на территории Саратовской области, и вскоре после этого Надежда Черенкова была обнаружена в городе Саратове, - сообщили в пресс-службе СКР России по Ярославской области.

Следователи установили, что против девушки не принимали никаких противоправных действий. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. На данный момент идет проверка всех обстоятельств исчезновения.

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