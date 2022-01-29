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Общество29 января 2022 15:33

Из правительства Ярославской области уволилась пресс-секретарь губернатора

Кто займет новую должность - пока неизвестно
Влада Красоткина
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Кого назначит на новую должность Михаил Евраев - пока неизвестно.

Кого назначит на новую должность Михаил Евраев - пока неизвестно.

Фото: Правительство Ярославской области

28 января стало известно, что глава Управления массовых коммуникаций и пресс-секретарь экс-губернатора Дмитрия Миронова Ярославской области Ирина Горюнова покинула свой пост.

- В Ярославской области оставляю частичку своей души. Впереди новые впечатления и опыт. Отдельное спасибо Дмитрию Юрьевичу Миронову за доверие. Благодарю всех, кто был рядом эти два года, кто помогал, поддерживал словом и делом. Это был интересный и насыщенный период, - написала Ирина Горюнова на своей странице в "Фейсубук" слова прощания.

Кого назначит на новую должность Михаил Евраев - пока неизвестно.

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