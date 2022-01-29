Суд прекратил полномочия двух депутатов из Ярославской области

Прокурор пошел дальше и подал иск в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Переславский районный суд Ярославской области 28 января досрочно прекратил полномочия двух местных депутатов: Михаила Уварова-Корюгина и Романа Козлова.

В 2020 году госслужащие были уличены в конфликте интересов во время обсуждения проекта Генерального плана Переславля-Залесского.

- При обсуждении вопроса о включении в черту населенного пункта дополнительных земельных участков, два из которых принадлежали женам двух депутатов, народные избранники скрыли информацию о наличии конфликта интересов и принимали участие в обсуждении и голосовании, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

После происшествия прокуратура потребовала у Думы ограничить полномочия нарушителей, но делать этого никто не стал. Поэтому прокурор пошел дальше и подал иск в суд, который как раз и был удовлетворен вчера, 28 января.