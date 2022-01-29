В Ярославской области скончался священник-художник

Отец Иоанн известный человек в Мышкинском районе. Фото: Музей Семейных Коллекций в городе Мышкин

27 января в Ярославской области скончался отец Иоанн, священник церкви Вознесения Господня в селе Охотино. Недавно священнослужитель пережил инфаркт, пошел на поправку, но, к сожалению, его жизнь оборвалась.

- Отец Иоанн был не только фанатом своего дела, но и очень хорошим человеком. Он мог помочь и словом, и делом. Благодаря батюшке храм в селе Охотино преобразился и стал таким, каким мы видим его сейчас. Отец Иоанн сделал все возможное чтоб стены храма снова обрели жизнь, - пишет друг священника Сергей К. в социальных сетях.

Отец Иоанн известный человек в Мышкинском районе. Он был художником, занимался созданием фильмов. В число его работ входят картины Андрей Тарковского "Ивано детство", "Андрей Рублев", "Солярис".