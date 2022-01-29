Под Ярославлем сбили 18-летнюю девушку на пешеходном переходе

На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики. Фото: Иван МАКЕЕВ

В 7:25 утра 28 января в Рыбинске на улице Рокоссовского произошло ДТП на пешеходном переходе.

- 69-летний мужчина, управляя машиной «Санг Йонг», совершил наезд на 18-летнюю девушку-пешехода, переходившую проезжую часть по нерегулируемому переходу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

После произошедшего девушку срочно госпитализировали в больницу. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.