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Происшествия29 января 2022 10:00

Под Ярославлем сбили 18-летнюю девушку на пешеходном переходе

Пострадавшую госпитализировали в больницу
Влада Красоткина
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На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики.

На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В 7:25 утра 28 января в Рыбинске на улице Рокоссовского произошло ДТП на пешеходном переходе.

- 69-летний мужчина, управляя машиной «Санг Йонг», совершил наезд на 18-летнюю девушку-пешехода, переходившую проезжую часть по нерегулируемому переходу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

После произошедшего девушку срочно госпитализировали в больницу. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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