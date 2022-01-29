В Ярославской области соревнуются лучшие биатлонисты-юниоры со всей России

Соревнования Рыбинск проводит третий год подряд. Фото: Администрация Рыбинска

В спортивном комплексе «Демино» под Рыбинском проходят отборочные соревнования юниоров на первенство мира. В этом году был поставлен рекорд - в гонках участвуют представители 27 регионов России, а это 130 биатлонистов.

- Интерес к соревнованиям не пропадает. Спортсмены традиционно приезжают в Демино, многие - заранее, чтобы проходить подготовку. В этом году приехали представители рекордного количества регионов – 27. Это 72 юноши и 57 девушек. Представительство серьезное и большое. В программу гонок включены классические и индивидуальные дисциплины: классическая гонка, спринт и большой масс-старт, - рассказал Вадим Мелихов, технический делегат соревнований, почетный вице президент Союза биатлонистов России.

Соревнования Рыбинск проводит третий год подряд. Гонки первого этапа отборочных Всероссийских игр проходят 27, 29 и 30 января. Ярославских и рыбинских биатлонистов на деминской лыжне можно будет увидеть только через три года. Дело в том, что для региона биатлон достаточно молодой вид спорта.