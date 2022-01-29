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Общество29 января 2022 8:00

В Ярославле пропала 23-летняя девушка с лисой на руке

Она не выходит на связь с 24 января
Влада Красоткина
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Из особых примет - татуировка на левой руке в виде лисы. Фото: поисковый отряд "Партизан"

Из особых примет - татуировка на левой руке в виде лисы. Фото: поисковый отряд "Партизан"

В Ярославле идут поиски 23-летней Надежды Черенковой. Девушка ушла из дома во Фрунзенском районе Ярославля и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

- Рост Надежды 180 сантиметров, девушка худощавого телосложения. Волосы фиолетово-бордового цвета чуть ниже плеча, а кончики белого цвета, глаза карие, - рассказали в поисковом отряде "Партизан".

Из особых примет - татуировка на левой руке в виде лисы. Была одета в шапку черного цвета с серыми "ушами", куртку длинную с капюшоном, шарф розового цвета. Обута в высокие ботинки черного цвета. Всех, кто видел пропавшую после 24 января, просьба сообщить об этом в полицию по телефону 8-(4852)-48-80-80, либо волонтерам 8-(930)-1-165-165.

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