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Общество29 января 2022 7:03

В Ярославле задержали жителя в розыске

Мужчина гулял по проезжей части
Влада Красоткина
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Из-за странного поведения мужчины могли пострадать люди, да и он сам тоже. Фото: Росгвардия Ярославль

Из-за странного поведения мужчины могли пострадать люди, да и он сам тоже. Фото: Росгвардия Ярославль

В Ярославле росгвардейцы задержали подозрительного мужчину, который прогуливался по проезжей части на пересечении улиц Свободы и Победы. Из-за странного поведения мужчины могли пострадать люди, да и он сам тоже.

- На законные требования прекратить противоправные действия, мужчина не реагировал, в результате чего был задержан и передан полиции, - рассказали в ярославской Росгвардии.

В отношении 41-летнего местного жителя был составлен административный протокол за нарушение правил дорожного движения. Но кроме этого, выяснилось, что гражданин находится в розыске по подозрению в совершении кражи, а также скрывается от суда.

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