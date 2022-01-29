В Ярославле задержали жителя в розыске

Из-за странного поведения мужчины могли пострадать люди, да и он сам тоже. Фото: Росгвардия Ярославль

В Ярославле росгвардейцы задержали подозрительного мужчину, который прогуливался по проезжей части на пересечении улиц Свободы и Победы. Из-за странного поведения мужчины могли пострадать люди, да и он сам тоже.

- На законные требования прекратить противоправные действия, мужчина не реагировал, в результате чего был задержан и передан полиции, - рассказали в ярославской Росгвардии.

В отношении 41-летнего местного жителя был составлен административный протокол за нарушение правил дорожного движения. Но кроме этого, выяснилось, что гражданин находится в розыске по подозрению в совершении кражи, а также скрывается от суда.