Жителя Беларуси, который не выходил с сентября на связь, нашли в Ярославской области

С мужчиной все в порядке Фото: СУ СКР по Ярославской области

В регионе искали 38-летнего жителя Витебска Республики Беларусь, который в сентябре прошлого года приехал в Ярославскую область на заработки и перестал звонить своим родственникам. Все это время они ничего не знали о нем.

Сотрудники СК, полиции и волонтеры начали более активные поиски и сегодня, 28 января, мужчину нашли в Некрасовском районе.

- Установлено, что его жизни и здоровью ничего не угрожает. Фактов совершения в отношении мужчины каких-либо противоправных действий не выявлено. Следователям гражданин пояснил, что, прибыв в Ярославскую область, устроился работать на ферму, однако спустя некоторое время у него сломался телефон и он потерял связь с родственниками. В настоящее время следователями продолжается проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств исчезновения мужчины, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.