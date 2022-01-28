Врач ярославской больницы рассказала, как протекает коронавирус у детей

Сейчас малыши начали намного чаще заболевать COVID-19. ФОТО: департамент здравоохранения и фармации Ярославской области

В Ярославле и области количество заболевших коронавирусом растет с каждым днем. К сожалению, часто начали болеть и дети. Сегодня, 28 января, в регионе открыли 30 дополнительных коек для маленьких пациентов.

Заместитель главного врача по лечебной работе инфекционной клинической больницы Светлана Кочкина рассказала, как протекает ковид у детей.

- У детей коронавирусная инфекция характеризуется интоксикацией и катаральными явлениями. Это повышение температуры, которая может быть самой разной. Есть дети, которые болеют с температурой 38 градусов. Также есть дети, у которых она повышается до 40, и на ее фоне нередко отмечаются, с учетом возраста, фебрильные судороги. Катаральный синдром также самый разнообразный: от ринофарингита до бронхита. У нас есть пациенты с двусторонней пневмонией, к счастью, сейчас их меньше, чем в прошлые ковидные волны, - отметила Светлана Кочкина.

Также врач пояснила, что постковидный синдром у детей, по медицинским наблюдениям, встречается значительно реже, чем у взрослых, и выражен слабее. Как правило, это слабость, повышенная утомляемость, головные боли, учащенное сердцебиение. Также у части детей возникают осложнения на фоне перенесенной болезни. Медики наблюдают пациентов, у которых COVID-19 отразился на работе сердечно-сосудистой, легочной и других систем. В стационаре инфекционной больницы их наблюдают сразу несколько врачей, в том числе кардиоревматологи, хирурги и нефрологи.