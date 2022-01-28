В Ярославле Юбилейный мост перекроют во время его плановой проверки Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле в ночь со 2 на 3 февраля перекроют Юбилейный мост. Будут проводить плановое обследование его конструкции. Проверка начнется в 22:30, сначала перекроют левую часть моста, затем правую. Примерно через час-полтора машины снова смогут беспрепятственно проехать по нему.

– Мы регулярно проверяем все мостовые сооружения, которые находятся на балансе области. Всего их 336 штук, – сообщил директор департамента дорожного хозяйства Роман Душко. – Юбилейный мост – один из крупных и значимых в Ярославской области, поэтому мы уделяем его состоянию особое внимание. В связи с высокой дневной интенсивностью движения по мосту исследование будет проводиться ночью. Прошу водителей учитывать этот факт при планировании поездок.