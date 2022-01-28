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Общество28 января 2022 13:40

Мэр Ярославля отдает служебную машину врачам

С водителем.
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Мэр Ярославля отдает служебную машину врачам

Мэр Ярославля отдает служебную машину врачам

Фото: Мэрия Ярославля

Ситуация с коронавирусом в нашей области, как и в целом по стране, становится все более напряженной. Данные о заболевших covid-19 каждый день бьют новые «рекорды». В разы увеличивается нагрузка на медицинские организации, растет количество вызовов к заболевшим на дом. В этих условиях врачам необходима помощь автотранспортом. Не остается в стороне от проблем медиков и ярославская мэрия.

— Мы видим, что ситуация с заболеваемостью очень непростая, — не скрывает озабоченности мэр Ярославля Владимир Волков. — Я принял решение выделить от мэрии дополнительные машины. Рассчитываем, что около пяти «Фордов» с водителями временно послужат медицинским организациям.

Градоначальник отметил, что содержание и обслуживание машин, а также зарплата водителей останутся заботой мэрии.

— Мы просто не можем оставаться в стороне, — заявил Владимир Волков. — Свою «Тойоту» я тоже отдаю для врачей.

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