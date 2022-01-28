Стало известно, для чего ярославцы открывают приложение «Мой Tele2» Фото: Олег ЗОЛОТО

Ежедневно в него заходят 2,8 млн абонентов по всей стране – примерно 40% из них интересен раздел «Маркет», а также возможность делиться трафиком с близкими. На третьем месте – обмен минут из тарифа на фильмы в онлайн-кинотеатре Wink, сообщили в пресс-службе компании Tele2.

Там отметили, что популярность приложения растет: за 2019-2021 гг. месячная аудитория выросла в пять раз. В 2021 году клиенты воспользовались сервисом 2 млрд раз – прирост количества сессий составил 21% год к году. Число активных пользователей приложения увеличилось за этот период на 23%.

«Приложение «Мой Tele2» – это своего рода пульт управления сервисами, – рассказал директор по развитию цифрового канала Сергей Колесняк. – Здесь клиенты играют, получают подарки и кешбэк, меняют минуты скидки на Xiaomi и кино. Абоненты все чаще обращаются к этому инструменту».

В 2021 году разработчики провели редизайн приложения и внедрили ряд революционных для телекома услуг. Это – возможность дистанционно активировать карту, настроить электронную подпись для упрощения обслуживания в салонах, обратиться в чат за консультацией специалиста и многое другое.