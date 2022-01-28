Администрация Рыбинска пригласила горожан выйти на уборку снега

Коммунальный флешмоб назначен на 29 января Фото: Администрация Рыбинска

Завтра, 29 января, в 10 часов в Рыбинске начнется коммунальный флешмоб «Почисти парковочное место для своего автомобиля». Всех желающих призывают поучаствовать в этой акции.

По словам администрации города, из-за сильных снегопадов во дворах сократилось место для парковки, и горожане начали ставить свои автомобили на улицах Рыбинска. А это мешает специальной технике убирать снег.

- Я всегда сам чищу свое парковочное место у дома. Также делают мои соседи. Это совершенно нормально. Приглашаю всех в субботу в 10 часов выйти с лопатами во двор. Присылайте фото результатов своей работы, - призвал и.о. главы администрации города Рыбинска Алексей Рябченков.