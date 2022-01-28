В Ярославской области скончался писатель-краевед Владимир Гречухин

Писатель родился 21 июня 1941 года в Мышкинском районе. Фото: "Яркипедия"

27 января на 81-ом году жизни скончался ярославский писатель-краевед, публицист, журналист Владимир Гречухин. Смерть Владимира Александровича стала неожиданностью для всех.

- Сложно поверить в случившееся: ушел мудрый наставник, друг. Светлая память Владимиру Александровичу. Соболезнования родным и близким. Вклад Владимира Александровича в развитие нашего района не оценим. Благодаря ему и группе сподвижников, Мышкин вновь обрел статус города. Много лет вся деятельность Владимира Александровича направлена на сохранение исторической привлекательности нашего города, - написала слова соболезнования глава Мышкинского района Ольга Минаева.

Писатель родился 21 июня 1941 года в Мышкинском районе. В 1982 году он получил звание «Заслуженного работника культуры РСФСР». В 1991 году Владимир Александрович стал Лауреатом премии Д. С. Лихачева «За подвижничество в культуре».

В 1996 году - лауреат премии-гранта «За подвижническую деятельность и вклад в развитие и сохранение Российской культуры». Носил звание почетного гражданина Мышкина. Также он награжден «Орденом Сергия Радонежского». Был членом Союза писателей России и почетным член-корреспондентом Петровской Академии наук и искусств.

Прощание у родного дома Владимира Гречухина на улице Молодежной №27 состоится 30 января в 8:00 часов.