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Общество28 января 2022 9:46

В Ярославской области открыли 30 дополнительных коек для детей с COVID-19

Первое место уже сегодня займет один из заболевших
Влада Красоткина
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Всего в области для оказания помощи детям с коронавирусом развернуто 169 коек.

Всего в области для оказания помощи детям с коронавирусом развернуто 169 коек.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

28 января в Ярославской области открыли 30 дополнительных коек для приема детей с COVID-19. Вчера, 27 января, стало известно, что несовершеннолетних заболевших с коронавирусом становится все больше.

- Они развернуты в Тутаевской ЦРБ. На данный момент туда еще не поступил ни один ребенок. Транспортировка первого пациента ожидается сегодня, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Всего в области для оказания помощи детям с коронавирусом развернуто 169 коек. Из них: в Ярославле 84 койки в инфекционной клинической больнице и 15 коек для приема подростков в больнице Семашко в здании на Гагарина, в Рыбинске 30 коек в инфекционном отделении больницы №2 имени Пирогова, 10 коек в городской больнице №4. На данный момент детьми занято 104 места.

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