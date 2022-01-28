В Ярославле теперь можно выписывать электронный больничный

На базе медицинских организаций создано 18 колл-центров. Фото: Оксана Пиклун, ВКонтакте

С 28 января в ярославской больнице №9 появилась возможность выписывать электронные больничные по звонку в колл-центр. Больше не придется идти в поликлинику и стоять в многочасовых очередях.

- Из медицинского колледжа в колл-центр больницы Семашко сегодня пришли 8 студентов. В ближайшее время ждем волонтеров и в диспетчерскую скорой помощи. Работаем по всем направлениям, - рассказала директор департамента здравоохранения Оксана Пиклун.

Очереди в больницах Ярославской области - это боль всех жителей. Жалобы на то, что ярославцы стоят за талоном к врачу в регистратуре ни по одному часу - приходят на постоянной основе и совсем не редкость для региона. Кроме этого, в поликлиники невозможно дозвониться.

- На базе наших медицинских организаций создано 18 колл-центров. Практически все они работают ежедневно, включая выходные. Задействовано в этой работе более ста человек. Только за последние сутки сотрудниками колл-центров было принято свыше 8000 вызовов. Подавляющая часть из них отработана. Из-за подъема заболеваемости, нагрузка на поликлиническое звено возросла в разы.Там, где это возможно было увеличено количество операторов, введены дополнительные номера телефонов. Понятно, что подавляющая часть звонков идет в Ярославле и Рыбинске. Много жалоб на колл-центр ЦГБ. Тем не менее, за сутки его операторы приняли более 1000 вызов. И почти 1000 из них отработали, - сообщила директор департамента здравоохранения Оксана Пиклун о работе колл-центров на своей странице ВКонтакте.