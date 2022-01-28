В Ярославле будут судить водителя, который отвлекся за рулем

Водитель не уступил дорогу 29-летней женщине. Фото: Иван МАКЕЕВ

15 января 2021 года в Ярославле на пешеходном переходе между улицами Комсомольская и Свободы произошло ДТП. 24-летний водитель машины "Лада гранта" не остановился перед дорожным знаком «Стоп-линия» и выехал на регулируемый перекресток.

- Водитель не уступил дорогу 29-летней женщине, которая переходила проезжую часть на зеленый сигнал светофора. Мужчина наехал на нее. В результате ДТП женщина-пешеход получила травмы, относящиеся к тяжкому вреду здоровью, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Во время следствия обвиняемый признал вину и сказал, что отвлекся за рулем. В настоящее время расследование завершено. Сейчас уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.