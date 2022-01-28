В Ярославской области ищут пропавшего рабочего из республики Беларусь

В Ярославской области ищут 38-летнего Алексея. Мужчина приехал в регион на заработки из города Витебск республики Беларусь. Рабочий планировал вернуться на родину, но в сентябре перестал выходить на связь.

- Рост Алексея 170 сантиметров. Он нормального телосложения. Глаза у него зеленые, волосы светло-русые, - сообщили в поисково-спасательном отряде «Ангел» города Витебск.

Сейчас о местонахождении пропавшего ничего неизвестно. Если вы что-то знаете о исчезновении Алексея, то сообщите об этом в «Центр-Спас» по номеру: 8 (800) 30-19-112. Эта организация занимается поисками мужчины в Ярославской области с января.