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Общество28 января 2022 6:40

В Ярославле полицейские нашли тайник, в котором было 80 свертков наркотиков

Вещества закопали в снегу в Брагино
Влада Красоткина
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Виновникам грозит до 20 лет лишения свободы.

Виновникам грозит до 20 лет лишения свободы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ярославские полицейские задержали 41-летнего мужчину в Ленинском районе, у которого нашли сверток с запрещенным веществом.

- В ходе дальнейшей работы полицейскими обнаружен тайник, оборудованный подозреваемым. Тайник в снегу был найден в Дзержинском районе на ул. 1-я Пятовская, там находился пакет из полимерного материала, внутри которого обнаружены 80 свертков с веществом, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Эксперты выяснили, что в найденных свертках находилось наркотическое вещество метилэфедрон, общей массой более 90 грамм.

Следственными органами возбуждено уголовное дело за незаконный оборот запрещенных веществ. Расследование продолжается. Виновникам грозит до 20 лет лишения свободы.

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