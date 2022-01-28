В Ярославле полицейские нашли тайник, в котором было 80 свертков наркотиков

Виновникам грозит до 20 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ярославские полицейские задержали 41-летнего мужчину в Ленинском районе, у которого нашли сверток с запрещенным веществом.

- В ходе дальнейшей работы полицейскими обнаружен тайник, оборудованный подозреваемым. Тайник в снегу был найден в Дзержинском районе на ул. 1-я Пятовская, там находился пакет из полимерного материала, внутри которого обнаружены 80 свертков с веществом, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Эксперты выяснили, что в найденных свертках находилось наркотическое вещество метилэфедрон, общей массой более 90 грамм.

Следственными органами возбуждено уголовное дело за незаконный оборот запрещенных веществ. Расследование продолжается. Виновникам грозит до 20 лет лишения свободы.