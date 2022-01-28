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Общество28 января 2022 6:00

В Ярославской области откроют три модельные библиотеки

В регионе работают уже восемь таких библиотек
Анастасия Голубева
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В Ярославской области откроют три модельные библиотеки

В Ярославской области откроют три модельные библиотеки

Фото: Правительство Ярославской области

В нашем регионе в этом году откроют еще три модельные библиотеки - обновят Гаврилов-Ямскую межпоселенческую центральную районную библиотеку-музей, детскую библиотеку Даниловского района и библиотеку-филиал №4 Рыбинска.

– В Ярославской области работают уже восемь модельных библиотек, которые в корне меняют традиционное восприятие этих учреждений, – сказал заместитель председателя правительства региона Максим Авдеев. – Теперь это комфортные, многофункциональные пространства, позволяющие внедрять новые формы работы с читателями, расширять возможности для различной деятельности. Результат мы видим: количество посетителей модельных библиотек растет.

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