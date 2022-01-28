В Ярославской области откроют три модельные библиотеки Фото: Правительство Ярославской области

В нашем регионе в этом году откроют еще три модельные библиотеки - обновят Гаврилов-Ямскую межпоселенческую центральную районную библиотеку-музей, детскую библиотеку Даниловского района и библиотеку-филиал №4 Рыбинска.

– В Ярославской области работают уже восемь модельных библиотек, которые в корне меняют традиционное восприятие этих учреждений, – сказал заместитель председателя правительства региона Максим Авдеев. – Теперь это комфортные, многофункциональные пространства, позволяющие внедрять новые формы работы с читателями, расширять возможности для различной деятельности. Результат мы видим: количество посетителей модельных библиотек растет.