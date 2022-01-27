В Ярославской области дети чаще стали болеть COVID-19

Инфекционисты отмечают, что тяжелых случаев стало больше, особенно когда у юных пациентов есть сопутствующие патологии. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

27 января департамент здравоохранения Ярославской области сообщил, что все 84 детские койки, для детей заболевших коронавирусом, заняты. Четыре маленьких пациента сейчас находятся в тяжелом состоянии в больницах.

В регионе решают вопрос о дополнительных больничных местах для приема детей с ковидом. Новые койки планируют развернуть в Тутаевской центральной районной больнице.

- С декабря 2021 года вакцинация подростков включена в Национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. И сейчас мы возлагаем на неё большие надежды, - пояснила заместитель главного врача по лечебной работе инфекционной клинической больницы Светлана Кочкина. - Вакцинация добровольная. Принимать решение о допуске к прививке будет участковый педиатр после осмотра ребенка и сбора анамнеза. Мы также надеемся, что вакцинация предотвратит тяжелые формы COVID-19 у детей.

Инфекционисты отмечают, что тяжелых случаев стало больше, особенно когда у юных пациентов есть сопутствующие патологии легочной, сердечно-сосудистой и других систем.