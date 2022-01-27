Живодеры из Ярославской области сделали бездомную кошку инвалидом

Ночью кошку экстренно привезли на лечение в Ярославль неравнодушные жители. Фото: группа "Подслушано в Ростове Великом".

В Ростове Великом живодеры изуродовали бездомную кошку и бросили умирать на улице. Истекающее кровью животное нашли прохожие и помогли спасти жизнь малышке.

- Молодая кошечка подверглась издевательству! Открытый перелом двух лапок. Задняя левая под ампутацию. Переднюю, возможно, удастся спасти. Разрыв ануса и петли. На брюшке рваная рана, - рассказывают очевидцы в группе "Подслушано в Ростове Великом".

Ночью кошку экстренно привезли на лечение в Ярославль неравнодушные жители. Сейчас животное находится в одной из ветклиник и борется за жизнь.