Жителей Заволжского района просят убрать свои авто для уборки дворов

Жители считают, что рабочим необходимо заглянуть и на другие улицы, которые находятся "поглубже". Фото: Администрация Заволжского района
28 января в Заволжском районе Ярославля будут чистить дворы от снега. Администрация попросила жителей убрать свои авто из следующих дворов, чтобы машины не препятствовали работе коммунальщиков:
- улица Алмазная, д. 1к4, д. 1к5;
- улица Ляпидевского, д. 19, д. 21;
- проспект Машиностроителей, д. 13к2;
- проспект Доброхотова, д. 5к2;
- улица Космонавтов, д. 6;
- улица Спартаковская, д. 1, д. 3.
Жители считают, что рабочим необходимо заглянуть и на другие улицы, которые находятся "поглубже". Снегом замело все дворы.
- А от конечной автобуса №68 и до "Пятерочки" дорогу почистить можно? Все в снегу, так под ним еще и лед. Мало того, что тротуаров нет и идешь по проезжей части, так еще и пытаешься не расшибиться, попав под колеса, - пишет Елена Ш., в группе "Администрация Заволжского района".
- Поселок Завода №50 где в списке? И почему на улице Алмазной всего один дом? Остальные убраны? - возмущается Александр К.