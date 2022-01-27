Жителей Заволжского района просят убрать свои авто для уборки дворов

Жители считают, что рабочим необходимо заглянуть и на другие улицы, которые находятся "поглубже". Фото: Администрация Заволжского района

28 января в Заволжском районе Ярославля будут чистить дворы от снега. Администрация попросила жителей убрать свои авто из следующих дворов, чтобы машины не препятствовали работе коммунальщиков:

- улица Алмазная, д. 1к4, д. 1к5;

- улица Ляпидевского, д. 19, д. 21;

- проспект Машиностроителей, д. 13к2;

- проспект Доброхотова, д. 5к2;

- улица Космонавтов, д. 6;

- улица Спартаковская, д. 1, д. 3.

Жители считают, что рабочим необходимо заглянуть и на другие улицы, которые находятся "поглубже". Снегом замело все дворы.

- А от конечной автобуса №68 и до "Пятерочки" дорогу почистить можно? Все в снегу, так под ним еще и лед. Мало того, что тротуаров нет и идешь по проезжей части, так еще и пытаешься не расшибиться, попав под колеса, - пишет Елена Ш., в группе "Администрация Заволжского района".

- Поселок Завода №50 где в списке? И почему на улице Алмазной всего один дом? Остальные убраны? - возмущается Александр К.