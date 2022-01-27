В Ярославской области ищут автоволонтеров, которые будут возить медиков по вызовам. ФОТО: группа "МЫВМЕСТЕ Ярославская область" ВКонтакте

В Ярославской области ищут автоволонтеров, которые будут возить медиков по вызовам. Как показала практика, благодаря такой помощи, врачи за одну смену успевают посетить в два раза больше пациентов. А в условиях постоянно роста числа заболевших и постоянных жалоб ярославцев на то, что «помощи не дождешься», это неплохой показатель.

Желающие стать автоволонтерами могут зарегистрироваться на сайте проекта #Мывместе. На все вопросы ответят в региональном штабе акции. Телефон 8(4852)25-13-25.

Все автоволонтеры получают топливные карты для компенсации бензина, питание, если проработали боле четырех часов, и запись в личную книжку волонтера. Также выдаются средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, антисептики и, если необходимо, костюмы.