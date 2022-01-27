Итоги работы Управления за 2021 год в области лицензирования содержания и использования животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах

С 1 января 2022 года в соответствии Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации содержание и использование животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах строго в соответствии с лицензией.

За 2021 год заявления на предоставление лицензии подали Тверской государственный цирк, Ярославский государственный цирк, Ярославский зоопарк, дельфинарий ООО «Три сферы» (Ярославская область). В отношении соискателей лицензий проведены выездные проверки на предмет соответствия требованиям к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2019 г. № 1937, выданы лицензии.

Получение вышеуказанной лицензии относится ко всем организациям, которые занимаются содержанием животных, особенно животных, включённых в перечень запрещенных к содержанию, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 795, в целях их показа, независимо от организационной правой формы.

За осуществление деятельности без лицензии предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст.14.1 КоАП РФ и наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой; на должностных лиц – от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой; на юридических лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой.