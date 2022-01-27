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Общество27 января 2022 8:27

В Ярославле подорожают похоронные услуги

Речь идет о похоронах в рамках гарантированного перечня
Полина Вачнадзе
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В Ярославле увеличится стоимость набора похоронных услуг по гарантированному перечню

В Ярославле увеличится стоимость набора похоронных услуг по гарантированному перечню

Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле увеличится стоимость набора похоронных услуг по гарантированному перечню. Такое решение приняли депутаты муниципалитета города на комиссии по регулированию тарифов.

Похороны в рамках гарантированного перечня проводят, если у покойного нет родных или они не имеют финансовой возможности проводить человека в последний путь. Тогда эта обязанность переходит к «Специализированной службе по вопросам похоронного дела».

Теперь эта услуга стоит 6964 рубля, ранее была 6424. В «набор» входит копка могилы и ее засыпка, установка знака с номером и фамилией покойного, а также самый простой гроб.

Кстати, сумму в 6924 рубля будут выплачивать в качестве компенсации тем, кто организовал погребение.

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