В Ярославле подорожают похоронные услуги

В Ярославле увеличится стоимость набора похоронных услуг по гарантированному перечню Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле увеличится стоимость набора похоронных услуг по гарантированному перечню. Такое решение приняли депутаты муниципалитета города на комиссии по регулированию тарифов.

Похороны в рамках гарантированного перечня проводят, если у покойного нет родных или они не имеют финансовой возможности проводить человека в последний путь. Тогда эта обязанность переходит к «Специализированной службе по вопросам похоронного дела».

Теперь эта услуга стоит 6964 рубля, ранее была 6424. В «набор» входит копка могилы и ее засыпка, установка знака с номером и фамилией покойного, а также самый простой гроб.

Кстати, сумму в 6924 рубля будут выплачивать в качестве компенсации тем, кто организовал погребение.