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Общество27 января 2022 8:07

В ГИБДД рассказали, как можно разгрузить проспект Фрунзе в Ярославле

И сократить число ДТП на пересечении трех улиц
Полина Вачнадзе
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В Госавтоинспекции нашли способ разгрузить проспект Фрунзе

В Госавтоинспекции нашли способ разгрузить проспект Фрунзе

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Госавтоинспекции нашли способ разгрузить проспект Фрунзе от транспорта. Об этом рассказал начальник Управления ГИБДД УМВД России по Ярославской области Антон Царев.

- Мы выступали с предложением на пересечении проспекта Фрунзе с Суздальского шоссе и месте поворота на 1-ю Приволжскую сделать выезд на проспект Фрунзе, продлив улицу Журавлева. Это около 80 метров. После этого потоки разведутся и на 1-ю Приволжскую будут выезжать меньше машин, что разгрузит улицы, - пояснил Антон Царев.

По словам начальника ГИБДД, это и улучшит пропускную способность улицы в районе, и снизит аварийность на участке. От большого количества машин избавиться все равно не получится, поэтому проблема требует локального решения.

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