Ярославский УФСИН опроверг информацию о "нечеловеческих условиях" в СИЗО-1

Жизнь в СИЗО-1 Ярославля адвокату описал один из осужденных Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В УФСИН по Ярославской области опровергли слова адвоката Владимира Воронина, который на своей странице в Instagram рассказал, в каких условиях содержатся люди в СИЗО-1 Ярославля. Жизнь в следственном изоляторе ему описал один из осужденных.

"Сейчас он содержится в нечеловеческих условиях: камера на 24 человека. Шконки - это куски старой сваренной арматуры, постельное белье не выдают: в углу свалено какое-то тряпье, из которого можно выбрать себе что-то и смастерить подушку. Одеял на всех не хватает, дико холодно и все спят в одежде. Юрию Павловичу повезло, что в Нижнем другой арестант подарил ему свой матрас, который Ю.П. провез через весь этап и сейчас спит на нем. По выражению Ю.П., "живем хуже, чем бомжи". Посуды нет, Ю.П. ест баланду из банки под-под майонеза одноразовой пластиковой ложкой. В бетонном потолке камеры огромная дыра - можно просунуть туда голову и увидеть, что происходит в камере на верхнем этаже. Арестанты через эту дыру делятся бытовыми предметами типа веника. В стене камеры тоже разбито несколько кирпичей и есть "окно" в соседнюю. Через него туда-сюда бегают огромные крысы, которые норовят что-нибудь украсть у арестантов, поэтому люди всю еду складывают в пакеты и подвешивают на крюки к верхним шконкам. Не найдя еды, крысы роются в мусорном ведре и уносят оттуда в норы консервные банки. Пол разбит, наполовину разобран. Одной из досок подпирают окно, чтобы оттуда не так сильно дуло. Но все равно дует. Из санузла течет вода, вокруг лужи и невероятная сырость".

Это большая часть поста, опубликованная адвокатом в социальной сети. В региональном УФСИН пояснили, что информация о ненадлежащих условиях содержания подследственного не соответствует действительности.

- Условия содержания подследственного отвечают требованиям действующего законодательства. Он обеспечен всеми необходимыми вещами и бытовыми принадлежностями. Норма санитарной площади на одного человека соответствует установленным требованиям. В СИЗО регулярно проводится дезинсекция и дератизация, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.