Не заполнили резервуары: жители Некрасовского района пожаловались в прокуратуру на отсутствие газа

Более 90 квартир остались без газа из-за того, что управляющая компания вовремя не заполнила резервуары топливом Фото: Олег ЗОЛОТО

В прокуратуру обратились жители поселка Сосновый Бор Некрасовского района. Осенью прошлого года два дома, а это более 90 квартир, остались без газа. Проверка показала, что газоснабжение этих многоэтажек происходит через подземные резервуары, а управляющая компания вовремя не заполнила их топливом.

- Прокуратура Некрасовского района внесла представление директору управляющей компании и руководителям органов местного самоуправления района и поселения Бурмакино. Кроме того, был направлен в суд иск с требованием обеспечить бесперебойное оказание населению коммунальной услуги, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

После вмешательства прокуратуры газ в квартирах жителей Соснового Бора вновь появился: УК оперативно заключила договор с поставщиком газа. Сейчас решается вопрос о привлечении виновных к ответственности.