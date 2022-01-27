В Тутаевском районе за сутки семь школ закрыли на карантин

Семь школ ушли на карантин в Тутаевском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тутаевском районе учащиеся сразу семи школ ушли на карантин по ОРВИ и группу. В течение одних суток решение о карантине приняли лицей №1, школы №№3, 4, 6 и 7, а также Константиновская и Столбищевская школы. Там заболело более 20% учеников.

Карантин объявлен до 1 февраля. В эти дни ребята будут повторять уже пройденный материал. Изучать новый не планируют, так как многие дети болеют и не в состоянии осваивать новые знания.

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