В Ярославле пройдет девятая книжная ярмарка в помощь бездомным животным

Помимо покупки книг можно принести на ярмарку корм - "Чаппи". Фото: группа "Чистое сердце"

Книжной ярмарке "Читай в поддержку животных" исполняется год. Уже прошло 12 месяцев, как неравнодушные ярославцы в помощь животным отдают свои книги. Собранные произведения выставляют на продажу, а все собранные средства идут на благотворительность. Стоимость большинства книг всего 30 рублей. В этот раз мероприятие пройдет в поддержку приюта "Право на жизнь" города Тутаев.

- Дата самой ярмарки: 6 февраля.

- Место проведения: атриум ТРЦ «Фреш!» на первом этаже. Вход в ТРЦ с задней стороны здания.

- Адрес: пр. Фрунзе, 38.

- Время: с 12-00 до 18-00.

Помимо покупки книг можно принести на ярмарку корм - "Чаппи". Также 29 января пройдет будет сбор книг в ТРЦ Фреш на первом этаже с 14-00 до 18-00.

- Очень хочется, чтобы это событие стало запоминающимся для всех нас. За последнее время мы подготовили для вас много интересных книг, которые еще не были на наших мероприятиях, - рассказали организаторы ярмарки.