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Общество26 января 2022 14:05

Яросласвкой дорожно-строительной компании грозит штраф в 69 000 000 рублей за срыв дорожных работ в Рыбинске

Свой провал компания аргументировала отсутствием щебня
Влада Красоткина
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Избежать ответственности за такое грубое нарушение ООО «Яравтодор», конечно же, не удалось.

Избежать ответственности за такое грубое нарушение ООО «Яравтодор», конечно же, не удалось.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

У дорожно-строительной компани был заключен контракт с администрацией Рыбинска на капитальный ремонт проездов к детским садам и школам города.

Контракт на сумму 23 миллиона рублей организация не выполнила и провела только треть работ. В итоге дорога до детских садов №43,99 и школ №28,18 представляет из себя сложнейший «квест». Свой провал компания объяснила недостатком щебня, необходимого для продолжения дорожных работ.

- Антимонопольная служба критически отнеслась к указанным пояснениям подрядчика: выяснилось, что срок договора с ООО «Порт Переборы», на который ссылалась дорожно-строительная компания, истек еще в 2020 году, то есть задолго до заключения сорванного контракта. Вопрос о наличии или отсутствии щебня для выполнения ремонтных работ стал прорабатываться подрядчиком только после заключения контракта, тогда как при должной степени внимательности и осмотрительности должен был выяснен ещё до подачи заявки на участие в данной закупке, - сообщили в ярославском управлении федеральной антимонопольной службы.

Избежать ответственности за такое грубое нарушение дорожникам, конечно же, не удалось. Теперь компания лишена права на два года участвовать в государственных и муниципальных закупках. Также за срыв контракта грозит штраф. Его размер может составить 69 миллионов рублей.