В Ярославль поступили гвоздики «с начинкой»

По результатам лабораторной экспертизы партии свежих срезанных цветов и бутонов турецкой гвоздики, поступившей на территорию Ярославской области в адрес одного из индивидуальных предпринимателей, специалистами Ярославского филиала ФГБУ «Тверская МВЛ» был выявлен вредитель карантинного значения — западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Pergande).

С целью недопущения распространения на территории региона карантинного объекта — западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Pergande) специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям индивидуальному предпринимателю направлено уведомление о принятии одной из следующих карантинных фитосанитарных мер: обеззараживание зараженной подкарантинной продукции или ее уничтожение.

*Наша справка: Западный цветочный трипс ограниченно распространен на территории Российской Федерации. В теплицах он вредит всем овощным культурам и большинству декоративно-цветочных растений. Является активным переносчиком опасных вирусных заболеваний, поражающих широкий круг культурных растений.