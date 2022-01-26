В Ярославле дважды произошло ДТП с маршруткой на одном месте

На окружной дороге маршрутку снова вынесло на разделительные тросы. Фото: группа "Ярославль Live"

26 января в Ярославле произошла еще одна авария на окружной дороге рядом с поселком Ивняки. Городскую маршрутку вновь вынесло на разделительные тросы, на том же месте, что и вчера.

- ДТП произошло в 4:40 часов. Никто не пострадал, - сообщили в пропаганде ГИБДД по Ярославской области.

Жители считают, что причиной повторной аварии стала наледь на дорогах.

- Так дорога, наверно, скользкая, и не чищена, - поделилась своим мнением Галина г. в группе "Ярославль Live".

- Господа, дорогу надо почистить, - поддержал Евгений К.