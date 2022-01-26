Депутат выступил против строительства 17-этажных «человейников» на Пятерке в Ярославле

В Ярославле вновь разгорается скандал – многие жители Ленинского района, градозащитники и некоторые депутаты выступили категорически против строительства высотных домов среди двухэтажек на Пятерке. Для возведения двух 17-этажных домов «Ярославльзаказчик» выбрал зеленую аллею на улице Жукова. Застройщики просят у КУМИ изменит статус данной земли и разрешить на этом участке строительство высоток от 9 этажей.

- Необходима реновация и расселение, но не путем возведения огромных многоэтажных домов. Нужно использовать комплексный подход, принимающий во внимание, что с резким увеличением количества жителей в районе возрастает нагрузка на его транспортную сеть, школы и детские сады, коммуникации района. Допустить бездумного строительства на Пятерке мы не можем. С соответствующими требованиями я уже обратился к главному архитектору города, и направил депутатский запрос руководителю фирмы-застройщика. Призываю всех неравнодушных жителей района принять участие в общественном обсуждении данного вопроса, - написал на своей странице в «Фейсбук» депутат Сергей Калинин.

Общественные слушания по данному вопросу уже стартовали. Высказать свое мнение могут жители Пятерки.