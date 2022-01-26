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Общество26 января 2022 12:00

В Ярославской области проходят всероссийские соревнования по биатлону

В регион приехали спортсмены из 23 регионов России
Влада Красоткина
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Зрители могут занять трибуны только на 30%.

Зрители могут занять трибуны только на 30%.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В спортивном комплексе "Демино" под Рыбинском Ярославской области проходят всероссийские соревнования по биатлону. К нам приехали участники из 23 регионов страны, среди них представители из Камчатки, Ханты-Мансийска, Удмуртии и Мордовии.

Соревнования будут проходить с 25 по 31 января. Все спортсмены возраста от 19 до 21 года.

- Программа традиционная: индивидуальная гонка, спринт и масстарт. Они состоятся 27,29 и 30 января. Юниоры будут бороться за квоты в юниорскую сборную России и за право выступать на первенстве мира по биатлону, - рассказали в правительстве Ярославской области.

Все желающие могут прийти и посмотреть на выступления спортсменов, но нужно учитывать, что зрители могут занять трибуны только на 30%.