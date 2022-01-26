В Ярославле загорелись хозяйственные блоки, в которых жили строители

В конструкциях жили строители - все они успели вовремя выбежать из огня. Фото: группа "Подслушано в Ярославле"

В ночь на 26 января в Ярославле произошел пожар на улице Мирная рядом с домом №7. Загорелись хозяйственные блоки, которые установлены возле строящихся многоэтажек. В конструкциях жили строители - все они успели вовремя выбежать из огня.

- Есть кто внутри? - кричат спасатели.

- Людей нет, газа нет, - отвечает один из спавшихся строителей.

- По электричеству чего здесь? - снова задают вопрос спасатели.

- Выключили! - последовал ответ.

Сообщение о возгорании поступило на пуль МЧС в 1:58 часов. С огнем спасатели справились только в 3:53 часов.

- Задействовано 3 машины и 12 человек личного состава. Повреждены хозяйственные постройки площадью в 120 квадратных метров. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.