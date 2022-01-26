Ярославец за пять дней перевел мошенникам больше двух миллионов рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В полицию Дзержинского района обратился 55-летний ярославец. Он рассказал, что в течение пяти дней переводил деньги на липовые безопасные счета. Сумма набежала огромная – более 2 миллионов 200 тысяч рублей. Почти все эти деньги мужчина взял в кредит.

Он рассказал, что первый раз ему позвонил неизвестный и представился курьером МФЦ, этот человек сообщил, что на «Госуслуги» мужчине пришло письмо, но для его доставки нужно отправить пароль от личного кабинета. После этого с кредитки мужчины списалось 67 тысяч рублей.

Далее последовало пять дней, когда мужчине звонили «сотрудники банка» и «силовых ведомств» и просили для сохранности денег потерпевшего, перевести их на «безопасные счета». Так, больше двух миллионов рублей оказались в руках злоумышленников.

- По данному факту полицией по Дзержинскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.