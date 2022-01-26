Ушли на дистант: в Ярославской области на карантин закрыли две школы, гимназию и два детских сада

Школы и детские сады Ярославской области уходят на карантин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области школы и детские сады постепенно уходят на карантин. Несмотря на то, что о массовом переводе школ на дистант речи пока не идет, образовательные учреждения один за другим сдают позиции перед ОРВИ и COVID-19.

По данным департамента образования региона на 25 января, в Ярославле на карантин закрыты школа №7 и гимназия №3. Не миновала эта участь и два детских сада – Ильинский и «Теремок». В последнем карантин объявлен из-за коронавируса, в остальных учреждениях превышен порог заболеваемости по ОРВИ.

С 26 января до 1 февраля на карантин уходит школа №4 Ярославля. Занятия для учеников проводиться будут, но дистанционно.

Как сообщили в правительстве Ярославской области, в регион уже доставлена вакцина от COVID-19 для подростков, скоро можно будет записаться на прививку. А тем временем число суточных заражений вновь бьет рекорды – по данным оперштаба, за день заразились еще 333 человека.