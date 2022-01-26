«Пинали ногами, порвали куртку»: в Ярославле пассажиры выкинули из автобуса мужчину, который не оплатил проезд

В Ярославле мужчина, который не оплатил проезд, в грубой форме был изгнан из автобуса Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле мужчина, который не оплатил проезд, в грубой форме был изгнан из автобуса. Удивительно, но на сторону водителя в этой ситуации встали другие пассажиры и безбилетника практически вытолкали из салона. Об этом случае в ярославском паблике рассказал супруга «зайца».

- Муж сел в автобус и стал оплачивать проезд. Карта не читается, хотя деньги были. Налички нет. Водитель остановил автобус, зашел в салон и потребовал выйти. Тут же присоединились «добрые пассажиры»: налетели на мужа с кулаками, пинали ногами, порвали куртку. По правилам, если карта не читается, пассажир имеет право проехать бесплатно, так как это неисправность терминала. Компания перевозчиков должна была позаботиться о том, чтобы терминал читал любые карты. У нас, что теперь деньги выбивают кулаками? – возмущается женщина.

Однако ярославцы засомневались в правдивости этого рассказа.

- Недосказанность в словах автора чувствую я. У нас не самый добрый народ, но на ровном месте не выкидывают. Мне в такой ситуации оплатили, а у вас муж, видимо, нарвался, - пишут в комментариях.

Сомнения подтвердил один из пассажиров, который присутствовал при конфликте. По его словам, мужчина, выставивший себя жертвой, вел себя вызывающе и «качал права».

- Почти весь автобус картами платил, у всех пробивалось. Аппарат был исправный. Водитель не требовал от него перевода на номер, не прятал терминал, не твердил, что только наличкой. Кто вам сказал, что в такой ситуации пассажир едет бесплатно? Ваш пьяный муж? Который талдычил, что раз карта не читается, то он должен ехать бесплатно и это проблема водителя, всю дорогу до Урицкого? – пишет Артем С. - И да, махнуть картой у терминала и ломиться в салон, не взяв билет и не обращая внимания на писк терминала, именно так и надо оплачивать проезд. А потом, вместо повторной попытки оплатить, качать права, что его должны везти бесплатно, раз карта не читается.

Артем уточнил, что пассажир, «которому все должны», был к тому же еще и пьян, а когда ему сделали замечание, начал огрызаться в ответ.

- Уверена, что если бы мужчина вел себя достойно и спокойно, все как-то мирно бы разрешилось... – считают ярославцы.