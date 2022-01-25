В Ярославле задержали местного жителя с 39 свертками наркотиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноперекопском районе Ярославля сотрудники полиции задержали 31-летнего местного жителя. У него нашли и изъяли 39 свертков с наркотиками. Экспертиза установила, что в них находились более 55 граммов мефедрона.

- Установлено, что наркотические средства предназначались для дальнейшего сбыта на территории Ярославля. Полицией Красноперекопского района возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.