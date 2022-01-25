В Ярославском районе из-за коронавируса отменили праздник валенка Фото: Иван МАКЕЕВ

В поселке Михайловский 29 января должен был состояться праздник Ярославского валенка. В программе планировались хоккейный матч между ветеранами «Локомотива» и сборной Ярославского района, футбол в валенках, игры, конкурсы и зимние забавы.

К сожалению, из-за роста числа заболевших коронавирусом, этот праздник переносится на неопределенный срок.

- В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией праздник Ярославского валенка переносится. Он обязательно состоится, но точная дата пока не назначена, - сообщили в администрации Ярославского района.