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Общество25 января 2022 13:15

В Ярославском районе из-за коронавируса отменили праздник валенка

Возможно, он состоится позже
Анастасия Голубева
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В Ярославском районе из-за коронавируса отменили праздник валенка

В Ярославском районе из-за коронавируса отменили праздник валенка

Фото: Иван МАКЕЕВ

В поселке Михайловский 29 января должен был состояться праздник Ярославского валенка. В программе планировались хоккейный матч между ветеранами «Локомотива» и сборной Ярославского района, футбол в валенках, игры, конкурсы и зимние забавы.

К сожалению, из-за роста числа заболевших коронавирусом, этот праздник переносится на неопределенный срок.

- В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией праздник Ярославского валенка переносится. Он обязательно состоится, но точная дата пока не назначена, - сообщили в администрации Ярославского района.