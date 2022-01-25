В Ярославле оборудуют площадки для выгула собак

На создание площадок для выгула собак в Ярославле потратят 15 миллионов рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

15 миллионов рублей будет потрачено на оборудование площадок для выгула собак в Ярославле. Об этом сообщили сегодня, 25 января, на общегородском совещании в мэрии города. Точные адреса официальных мест выгула домашних животных пока не определены.

Площадки для собак – часть нового проекта «Наш двор», в рамках которого будут благоустроены 106 дворов. Деньги на это выделят федеральный и областной бюджеты.

- На 63 двора уже подготовлены дизайн-проекты. До 20 февраля будет сделана и сдана на государственную экспертизу проектно-сметная документация, - пояснили заместитель директора департамента городского хозяйства Наталья Шетнева.

Работы во дворах начнутся, когда это позволит погода.