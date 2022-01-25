В Ярославле начался суд над экс-советником мэра города

Сергей Бакшин обвиняется в получении взяток в крупном и особо крупном размерах. ФОТО: Ярославский областной суд

В Кировском районном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего советника мэра Ярославля Сергея Бакшина. Он обвиняется в получении взяток как к крупном, так и особо крупном размерах.

- В сентябре 2016 года, являясь директором МУП, которое контролировало законность размещения рекламы в Люберцах Московской области, обвиняемый получил от руководителя коммерческой фирмы ноутбук и принтер стоимостью 155 тысяч рублей. За это он должен был скрыть сведения о незаконно размещенных рекламных конструкциях, - пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Вторая взятка, как считает следствие, Бакшиным была получена в 2021 году. Сергей Бакшин, являясь заместителем ярославского АО «Центр», договорился с одним из предпринимателей о получении через посредника взятки в 1,8 миллиона рублей. «Центр» занимался организацией ярмарок и бизнесмен при помощи взятки пытался получить приоритетное право на заключение договоров. Деньги он передавал частями, с февраля по апрель Бакшин, как говорится в материалах дела, получил порядка 700 тысяч рублей. Задержали обвиняемого в апреле прошлого года.