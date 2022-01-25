Полицейские задержали разбойников, которые регулярно грабили ярославцев

На данный момент расследование уголовных дел продолжается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале 2022 года в Дзержинском районе Ярославля неизвестные мужчины начали нападали на местных жителей. Жертвами злоумышленников стал 36-летний мужчина, у которого была похищена сумка на Тутаевском шоссе, а также 30-летний ярославец - у него похитили телефон на улице Урицкого, угрожая ножом.

- Подозреваемый в совершении разбоя 20-летний молодой человек находился в розыске как лицо, скрывшееся от суда в период рассмотрения уголовного дела по его обвинению в совершении другого преступления в 2021 году. После того, как он был задержан, судом ему была изменена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. Также по ходатайству следствия судом подозреваемому 21-летнему молодому человеку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На данный момент расследование уголовных дел продолжается.