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Общество25 января 2022 9:44

Полицейские задержали разбойников, которые регулярно грабили ярославцев

Задержанным чуть больше 20 лет
Влада Красоткина
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На данный момент расследование уголовных дел продолжается.

На данный момент расследование уголовных дел продолжается.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале 2022 года в Дзержинском районе Ярославля неизвестные мужчины начали нападали на местных жителей. Жертвами злоумышленников стал 36-летний мужчина, у которого была похищена сумка на Тутаевском шоссе, а также 30-летний ярославец - у него похитили телефон на улице Урицкого, угрожая ножом.

- Подозреваемый в совершении разбоя 20-летний молодой человек находился в розыске как лицо, скрывшееся от суда в период рассмотрения уголовного дела по его обвинению в совершении другого преступления в 2021 году. После того, как он был задержан, судом ему была изменена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. Также по ходатайству следствия судом подозреваемому 21-летнему молодому человеку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На данный момент расследование уголовных дел продолжается.