Итоги фитосанитарного досмотра за прошедшую неделю

С 17 по 21 января 2022 года специалистами отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям при отгрузке на экспорт с территории Ярославской области досмотрено 756,345 м³ лесопродукции, оформлено 17 фитосанитарных сертификатов при отправке грузов в Германию, Венгрию, Италию, Литву, Польшу, Сербию, Чехию. При вывозе с территории Ярославской области из карантинных фитосанитарных зон досмотрено 267,0 м³ лесоматериалов. Оформлено 7 электронных карантинных сертификатов.

На прошлой неделе сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в местах завершения таможенного оформления проведен карантинный фитосанитарный досмотр в режиме импорта партий семенного материала, кофе, чая, торфа, лекарственного сырья и муки:

217 т кофе, происхождение Бразилия, Колумбия (11 партий); 42,6 т чая, происхождение Индия, Таджикистан (2 партии); 134,5 т семян многолетних трав, происхождение Дания (7 партий); 154,8 т торфа, происхождение Литва (8 партий); 47,8 т лекарственного сырья, происхождение Германия, Латвия (4 партии); 20 штук упаковочного материала, происхождение Венгрия, Чехия (1 партия); 133,02 т муки ржаной, происхождение Республика Беларусь (2 партии). Карантинных объектов в указанной продукции не выявлено.