Олимпийские спортсмены тренируются в Ярославле

Сейчас спортсмены заканчивают подготовку в "акробатике". Фото: Мария ЛЕНЦ

В ярославском спортивном комплексе "Подолино" тренируются олимпийская сборная России по фристайлу. Сейчас спортсмены заканчивают подготовку в "акробатике" и направляются на игры в Пекин.

– В Ярославле проходит заключительный сбор перед Олимпийскими играми. Основная задача, которая стоит перед нами, – отработать ту программу, с которой будем выступать на Олимпийских играх. Тренировки проходят днем, так как если мы возьмем разницу во времени между Россией и Китаем, то как раз в это время будут старты, там они по плану стоят вечером. Это сделано для того, чтобы организм спортсменов был максимально готов. К концу сбора будем переходить на тренировки в вечернее время, чтобы ребята привыкли к световому сопровождению, – прокомментировал старший тренер сборной России по фристайлу Александр Понгильский.

Тренировки проходят каждый день на склоне. Оборудование соответствуют всем международным стандартам. В состав сборной вошли ярославцы Максим и Илья Буровы, Станислав и Любовь Никитины, Есения Пантюхова и Анастасия Прыткова.